It Takes Two, il capolavoro di Josef Fares e Hazelight diventerà un film o una serie TV

Hazelight Studios sta collaborando con dj2 Entertainment per adattare It Takes Two per il cinema e la televisione.

"Creare il mondo e la storia in 'It Takes Two' è stato molto divertente per me e per il team", ha affermato Josef Fares, fondatore e direttore creativo di Hazelight. "Dal momento che ha una narrativa forte con molti personaggi e momenti d'azione cooperativa folli, il potenziale è enorme per un ottimo adattamento al cinema o in televisione".

"dj2 è onorato di collaborare con Josef, Oskar [Wolontis] e l'incredibile team degli Hazelight Studios per l'adattamento multimediale di It Takes Two", ha affermato Dmitri M. Johnson, CEO e fondatore di dj2. "Ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, il dottor Hakim e del fantasioso universo fantasy che Hazelight ha creato e non vediamo l'ora di portare questi personaggi - e questo mondo- sul grande e piccolo schermo".

Al momento, nessuno studio o rete è collegato al progetto, ma le fonti affermano che ci sono moltissime offerte. Pat Casey e Josh Miller, gli autori di "Sonic the Hedgehog" e del suo prossimo sequel, sarebbero incaricati di adattare It Takes Two per lo schermo.

Questo è l'ultimo progetto legato ai videogiochi che dj2 ha messo in piedi negli ultimi anni. Oltre ai film Sonic the Hedgehog, la società è anche dietro la serie anime Tomb Raider su Netflix e sta attualmente sviluppando uno show basato su giochi come Disco Elysium e un film basato su Sleeping Dogs.

Fonte: Variety.