It Takes Two di Josef Fares conquista anche la Cina ed è GOTY

Il 2021 è senza dubbio stato un anno importante per Josef Fares con l'uscita di It Takes Two. Il titolo di avventura cooperativo ha conquistato non solo i fan per il suo bellissimo gameplay, ma ha fruttato a Fares anche l'ambito premio GOTY ai The Game Awards a dicembre dello scorso anno.

Ma i risultati non finiscono qui: come ha riportato sul suo account Twitter l'analista Daniel Ahmad, It Takes Two ha conquistato anche la Cina vincendo il GOTY durante i Bilibili Game Awards. Non solo, ma come afferma l'analista, metà delle vendite totali di It Takes Two proviene proprio dalla Cina, incoronandolo come gioco più popolare sulle piattaforme di streaming cinesi.

"It Takes Two ha anche vinto il premio di gioco dell'anno durante i Bilibili Game Awards 2021, uno spettacolo di premi incentrato sulla Cina. Circa la metà di tutte le vendite di It Takes Two proviene dalla Cina e, secondo il nostro tracker, è stato un gioco popolare sulle piattaforme di live streaming cinesi l'anno scorso" si legge nel tweet che potete visionare di seguito.

It Takes Two also won the game of the year award during the 2021 Bilibili Game Awards, a Chinese focused award show.



Around half of all sales for It Takes Two are from China, and according to our tracker, it was a popular game on Chinese live streaming platforms last year pic.twitter.com/WX7gQ7Jglt — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 7, 2022

Senza dubbio il titolo di Josef Fares ha saputo conquistare moltissimi giocatori nel mondo e tra questi anche la Cina.