It Takes Two, Josef Fares contro gli NFT: 'Preferirei farmi sparare ad una gamba'

Il director di It Takes Two Josef Fares ha fatto notizia nell'industria dei giochi per anni e più recentemente per aver portato a casa l'ambito premio GOTY ai The Game Awards 2021. Il pluripremiato game director è noto per essere schietto, e toccando di recente il tema degli NFT è arrivato addirittura a dire che preferirebbe essere fucilato piuttosto che includerli nei suoi videogiochi.

Durante un'intervista, Fares ha difeso i videogiochi come forma d'arte e ha criticato le aziende per aver modificato le meccaniche per cercare di convincere i giocatori a spendere soldi veri. Ha detto che la sua società Hazelight Studios non realizzerebbe un gioco live service nonostante quanti soldi possano incassare questo tipo di giochi, e ha aggiunto che preferirebbe essere "colpito al ginocchio" piuttosto che incorporare NFT nei suoi giochi futuri.

Gli NFT sono una tendenza sempre più popolare nello spazio digitale, con alcune persone che spendono migliaia e migliaia di dollari per acquistarli. Sicuramente con gli NFT le società guadagnano soldi, ma i fan non dovrebbero aspettarsi che compaiano in nessun gioco futuro sviluppato da Fares e dal suo team.

Altre società di videogiochi hanno già iniziato a sperimentare NFT con reazioni in gran parte negative da parte della comunità. Ad esempio, i piani NFT di Ubisoft sono stati ampiamente criticati da quando sono stati introdotti NFT in Ghost Recon Breakpoint.

