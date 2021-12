It Takes Two di Josef Fares incredibilmente denunciato da Take-Two per violazione del marchio

It Takes Two, l'ultimo gioco di Josef Fares è stato colpito da un reclamo sul marchio da parte della società madre di Grand Theft Auto Take-Two. È emerso che l'acclamato rompicapo cooperativo è stato colpito da un reclamo per violazione sul marchio poco dopo essere stato rilasciato all'inizio di quest'anno. I registri mostrano che lo sviluppatore Hazelight è stato successivamente costretto ad abbandonare la proprietà del nome.

Il team di sviluppo non ha commentato come ciò potrà influire sulla capacità di Hazelight di vendere o commercializzare attualmente It Takes Two, sui piani per rinominare il gioco o sulle idee per un potenziale sequel.

It Takes Two è l'ultima vittima di una raffica di reclami sui marchi e sui diritti d'autore da parte dell'editore Take-Two e solo una delle dozzine di reclami emessi quest'anno contro una vasta gamma di aziende e prodotti. I documenti dell'Ufficio brevetti degli Stati Uniti mostrano che Take-Two contesta numerosi nomi con collegamenti con le parole "rockstar", "social club", "mafia" e altro ancora.

Sappiamo come Take-Two abbia denunciato anche diversi modder e rimosso molte mod in GTA V, con la community che diventa sempre più frustrata per queste scelte.

