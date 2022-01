It Takes Two è piaciuto moltissimo al director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki

In una lunga intervista su PlayStation Blog, Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring, ha parlato del gioco, tra cui il fatto che sarà più facile da completare rispetto ai precedenti giochi come Dark Souls.

Verso la fine, a Miyazaki è stato chiesto se nel tempo libero riesce a provare altri giochi: il director ha risposto che ultimamente, assieme ad un suo amico, è riuscito a mettere le mani su It Takes Two. Miyazaki ha dichiarato di essersi divertito moltissimo, elogiando così il lavoro fatto da Josef Fares assieme al suo team.

"It Takes Two non allenta mai la tensione e non mi ha mai annoiato. La grafica e le meccaniche di gioco cambiano da livello a livello, e i giocatori sono spinti a collaborare continuamente, il tutto senza perdere però gli elementi artistici che lo contraddistinguono. Non smette mai di divertire e stupire, dall'inizio alla fine; è una cosa che mi ha colpito molto positivamente da creatore di videogiochi. Ammetto che all'inizio non mi interessava particolarmente. La scintilla si è accesa quando ho iniziato a giocarci con un amico. Avendo io stesso un figlio piccolo, la storia del gioco mi ha toccato profondamente, il che ha contribuito a renderlo più interessante".

It Takes Two ha vinto il premio GOTY ai The Game Awards lo scorso anno. Per quanto riguarda Elden Ring, il gioco è entrato recentemente in fase Gold e uscirà il 25 febbraio su PC e console.

Fonte: GFINITY eSports