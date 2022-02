It Takes Two per PS4 nell'offerta imperdibile di Amazon con uno sconto del 50%!

Se ancora non lo avete giocato, allora questa notizia potrebbe davvero interessarvi. It Takes Two, il gioco di Josef Fares ed Hazelight Studios che ha vinto l'ambito premio GOTY ai The Game Awards 2021, è in forte sconto su Amazon.

Si tratta della versione PS4 di It Takes Two che contiene non solo il Pass Amico che consente di invitare un'altra persona a giocare con voi, ma sarete anche in grado di aggiornare il gioco gratuitamente alla versione per PlayStation 5. Attualmente Amazon vende It Takes Two ad un prezzo di 19,99 euro anziché 39,99 euro. In questo modo sarete in grado di risparmiare il 50%. Se siete interessati, di seguito trovate il link che vi porta sul negozio di Amazon.

Come sempre vi consigliamo di non aspettare troppo in quanto si tratta di un'offerta a tempo limitato, perciò approfittatene subito!