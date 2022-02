It Takes Two oltre i 5 milioni di copie vendute! Josef Fares e Hazelight Studios festeggiano

Dopo una vittoria ai The Game Awards 2021 e l'annuncio di un adattamento cinematografico o televisivo, It Takes Two raggiunge un importante traguardo, stavolta in numero di copie vendute. Hazelight Studios celebra su Twitter le 5 milioni di copie distribuite del suo piccolo capolavoro.

Aver venduto così tanto lo rende il gioco dello studio di Josef Fares più di successo, in grado di sorpassare l'apprezzato A Way Out (che ha venduto 3 milioni e mezzo di copie, all'attivo) anche per punteggio delle recensioni (ad esempio, quella di Eurogamer.it!).

Josef Fares ha già annunciato di essere al lavoro sul prossimo gioco, ma conoscendolo possiamo immaginare che sarà estremamente creativo e divertente, proprio come It Takes Two. Tempo fa, Fares aveva discusso con Tim Schafer com'è fare un sequel: che ci sia un ipotetico "It Takes Three" nella fucina di Hazelight?

5? that?s FIVE million copies of #ItTakesTwo ?sold! ???



Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! ? — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Fonte: GameSpot