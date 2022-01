It Takes Two continua la sua corsa e raggiunge un nuovo record per il numero di giocatori su Steam

It Takes Two ha visto una grande rinascita di popolarità nelle ultime settimane comparendo molte volte nelle classifiche dei giochi di fine anno e persino vincendo il Game of the Year ai The Game Awards 2021. Il gioco cooperativo ha riscosso successo sia presso la critica che presso i fan per la sua forte attenzione all'elemento multiplayer e per l'adozione di approcci unici per costringere i giocatori a lavorare insieme per completare i puzzle complessi e intricati. Ora, il successo del gioco ha raggiunto un altro importante traguardo.

L'esperienza di Hazelight Studios con A Way Out incentrata sul multiplayer nel 2018 ha dato i suoi frutti poiché It Takes Two ha superato il milione di copie vendute solo un mese dopo la sua uscita e ha continuato a vendere bene per tutto l'anno. Ora, con il nuovo titolo ha stabilito un nuovo record di giocatori su Steam grazie anche ai saldi invernali della piattaforma.

I saldi scontano il gioco del 50% e It Takes Two ha stabilito un nuovo record personale per il conteggio dei giocatori di Steam con 24.402 giocatori che si sono uniti questa domenica. Anche il friend pass gratuito, che consente ai giocatori di unirsi a un amico senza acquistare il gioco, ha raggiunto il picco di 11.834.

Nonostante abbia quasi dieci mesi, It Takes Two è anche arrivato vicino alla vetta dell'elenco dei più venduti di Steam durante i saldi invernali. It Takes Two ha raggiunto il 3° posto nella classifica dei più venduti la scorsa settimana.

La fine del 2021 ha visto It Takes Two portare a casa diversi premi in quanto il gioco è stato riconosciuto per il suo gameplay unico e per l'enorme successo che il titolo indipendente ha visto durante tutto l'anno. Oltre al Game of the Year ai The Game Awards, It Takes Two ha portato a casa anche i premi Best Multiplayer Game e Best Family Game e il gioco cooperativo è persino entrato nella Top 10 di TIME Magazine del 2021. Il titolo ha riscosso un incredibile successo nei primi dieci mesi dalla sua uscita e, con i saldi di Steam e i The Game Awards che hanno riacceso l'interesse, il gioco dovrebbe continuare a prosperare nel 2022.

It Takes Two è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.