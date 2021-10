It Takes Two ha venduto tre milioni di copie

It Takes Two di Hazelight Studios sembrava promettente anche prima della sua uscita, ma nessuno avrebbe potuto aspettarsi che fosse così buono come si è rivelato. Etichettato come uno dei migliori giochi pubblicati quest'anno, ha anche riscosso un successo commerciale riflesso della sua accoglienza da parte della critica.

Ha superato il milione di unità vendute in meno di un mese dal suo lancio, per poi raggiungere i 2 milioni un paio di mesi dopo. Ora ha superato un'altra pietra miliare, con lo sviluppatore Hazelight che ha annunciato su Twitter che It Takes Two ha venduto tre milioni di unità in tutto il mondo su tutte le piattaforme.

Come dice lo sviluppatore sull'account ufficiale, il successo del gioco dimostra che "le avventure in cooperativa sono qui per restare". Forse questo dice qualcosa su ciò che lo studio ha in programma in futuro.

Three. Million. Units. Sold.? #ItTakesTwo



The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ?? You?ve all helped send a clear message - co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

It Takes Two è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamespot