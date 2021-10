PS5 e Haven Studios: Jade Raymond e diversi creatori di Assassin's Creed per un'esclusiva molto particolare

Jade Raymond è tornata a parlare dell'esclusiva Sony in sviluppo presso il suo Haven Entertainment Studios, una compagnia indipendente con sede a Montreal. Se per il momento il gioco non è stato nemmeno annunciato, possiamo comunque avere qualche informazione al riguardo grazie ad un'intervista rilasciata a GamesIndustry.

Questo progetto, che coinvolge anche sviluppatori del primo Assassin's Creed, prevede l'inserimento di elementi "sociali" e contenuti "generati dagli utenti". Secondo Raymond "La pandemia ha provato che il gioco, il gameplay è uno dei collanti che unisce le community, in particolare per le generazioni più giovani". L'idea quindi è creare qualcosa di speciale in grado di unire socialmente le persone e che possa diventare significativo, anche negli anni a venire.

Lo studio sta prestando molta attenzione a come si sta evolvendo il mondo dell'informazione, della comunicazione e della creazione di contenuti: in questo senso, il progetto consisterebbe nell'inserire nel gioco elementi che si possono trovare in piattaforme come TikTok, che è sostanzialmente formata da contenuti generati dagli utenti stessi intorno ad uno scheletro che li sostiene.

PlayStation ha già visto approdare tra le sue esclusive alcuni esperimenti di questo genere, pensiamo ad esempio a Little Big Planet e alla possibilità data agli utenti di creare i livelli a loro piacimento, oppure il più recente Dreams, che permette addirittura di creare interi videogiochi.

Le ambizioni di Jade Raymond e di Haven Entertainment sono quindi piuttosto evidenti, restiamo in attesa di avere maggiori informazioni su questa futura esclusiva PlayStation 5.

Fonte: IGN