Jade Raymond parla del suo nuovo Haven Studios e della prossima esclusiva PS5

Haven Studios è un nuovo studio indipendente sotto la direzione di Jade Raymond, ormai una figura d'esperienza nel settore, dopo aver lavorato per Ubisoft tra Assassin's Creed e Splinter Cell Blacklist e la meno fortunata esperienza in Google, per Stadia. Il team sta ora collaborando con Sony per lo sviluppo di un'esclusiva ad alto budget.

Intervistata dal giornale canadese Le Devoir, Jade Raymond ha rivelato diverse sulle idee di questo nuovo team e la partnership con Sony. Il colosso giapponese ha chiesto infatti di sottoporre tre progetti di gioco su larga scala, per poi finanziare lo sviluppo di quello che sarebbe stato considerato il migliore:

"Finalmente ci hanno chiesto di farne due, o anche tre, ma abbiamo deciso di puntare su un primo titolo per iniziare", racconta Jade Raymond, insieme a Paola Jouyaux e Pierre-François "Sapin" Sapinski, due dei cinque fondatori di Haven Studios.

Il titolo sarà interamente dedicato all'online, con una visione quasi da "social network" per Raymond. Questo nuovo lavoro sembra essere molto importante per Sony, con l'ideatore di PlayStation 5, Mark Cerny sempre a stretto contatto con Haven, con l'obiettivo di far beneficio ai suoi programmatori della sua esperienza per sfruttare al meglio tutti i segreti della console.

"La nostra ambizione sarà quella di spingere ulteriormente le capacità tecniche della console", spiega Jade Raymond. "Avremo l'opportunità di lavorare le migliori persone al mondo nel loro campo. Questo ci permetterà di creare giochi della migliore qualità", ha aggiunto Paola Jouyaux.

C'è tempo anche per fare una capatina all'esperienza Google, di fondamentale importanza per l'autrice. Essere troppo grandi può essere un problema, soprattutto quando si gestiscono più progetti contemporaneamente. Raymond si dice sicuramente interessata a espandere lo studio in futuro ma non esclude la possibilità di "auto-limitarsi" qualora la situazione lo richiedesse, cercando di rimanere concentrati su un solo obiettivo: creare la migliore esperienza di gioco possibile.

Fonte: ledevoir.com