Jak and Daxter arriveranno sul grande schermo, l'annuncio del regista di Uncharted

Di certo a Sony non mancano le ambizioni quando si tratta di portare le sue licenze in televisione o al cinema e, ovviamente, i giochi targati Naughty Dog danno spunti per fornire sempre più adattamenti.

Tra la serie The Last of Us e il film Uncharted, che arriverà nelle sale la prossima settimana, mancava solo Jak and Daxter per completare il trio di licenze caro allo studio. E proprio da questa parte il regista del lungometraggio su Nathan Drake sembra stia preparando qualcosa per tutti i fan. Intervistato da Digital Trends mentre promuoveva il suo film Uncharted, Ruben Fleischer ha confermato senza mezzi termini che sì, stava effettivamente lavorando a un adattamento di Jak and Daxter.

"Attualmente sto lavorando a Jak and Daxter, una versione di questa licenza, per PlayStation, e sarebbe bella riportarla in vita" ha dichiarato. E' divertente collegarlo a un'altra recente intervista con Tom Holland, che interpreta Nathan Drake in Uncharted, perché durante uno scambio di parole, l'attore aveva espresso, con umorismo, il suo interesse per un film su Jak and Daxter.

Jak and Daxter era una serie di platform d'azione fondamentale per PlayStation 2, anche se è rimasta inattiva per un po' di tempo. L'ultimo capitolo è stato Jak 3 nel 2004 con l'ultimo gioco della serie che è stato il titolo PSP Jak and Daxter: The Lost Frontier nel 2009. L'adattamento della serie non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Fonte: Eurogamer