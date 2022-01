Jeff Minter critico verso l'industria dei videogiochi: 'usa strategie truffaldine per spillare più soldi ai giocatori'

Jeff Minter, il leggendario autore di videogiochi che ha fondato la software house Llamasoft, è stato molto critico verso l'industria dei videogiochi al giorno d'oggi. Per Minter le grandi società videoludiche in questo momento pensano a molti modi per spillare semplicemente soldi ai giocatori.

In un lungo thread su Twitter il leggendario sviluppatore ha dichiarato: "Quando realizzo un gioco so che è per una ristretta nicchia di persone, che vogliono un gioco che li faccia sentire in un modo particolare attraverso la sua grafica: Passerò settimane, mesi a mettere a punto quello che realizzo in modo che soddisfi me e il persone a cui piace quel tipo di giochi".

"E spero che alla fine della giornata ci siano abbastanza persone che mi daranno qualche sterlina per quell'esperienza, e non chiederò loro di più finché non avrò qualcosa di nuovo per loro, senza abbonamenti o pubblicità o qualsiasi altra cosa del genere. Questo è tutto ciò che voglio davvero, voglio solo essere in grado di fare questa cosa che rende alcune persone felici. Vedere 'l'industria dei giochi' ora tuffarsi a capofitto in strategie sempre più truffaldine per spillare più soldi da quante più persone possibili mi spezza il cuore".

And I hope at the end of the day that there's enough people who will bung me a few quid for that experience, and I won't ask more of them until I have something new for them, no subscriptions or ads or any other such fuckery. — a stinky ox ? (@llamasoft_ox) January 19, 2022

Seeing the "games biz" now become this headlong plunge into ever more byzantine and scammy strategies to extract as much money from as many people as possible just breaks my fucking heart. — a stinky ox ? (@llamasoft_ox) January 19, 2022

It baffles me, seeing individuals and companies rush to embrace this dark side, even obviously laden though it is with scams, rugpulls, fraud, money laundering, and the spirit of MLMs. — a stinky ox ? (@llamasoft_ox) January 19, 2022

Minter conclude il suo discorso dicendo: "Dov'è l'amore? Dov'è l'orgoglio nella tua creazione, nel sapere che ha portato alle persone una gioia genuina?". Non si tratta quindi solo di soldi, ma anche del rapporto tra gli sviluppatori e i giocatori che secondo Minter con questo modello di business viene completamente a mancare.