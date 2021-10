Joe & Mac: Caveman Ninja è il remake che segna il ritorno dei due simpatici cavernicoli

Un remake del classico retrò Joe & Mac: Caveman Ninja sarà lanciato su console e PC nel 2022.

Questa versione "rifatta" ed espansa dell'originale arcade del 1991 è stata sviluppata da Mr. Nutz Studio, lo sviluppatore di Asterix & Obelix: Slap Them All!, e sarà pubblicata da Microids.

Ricostruita da zero, questa versione di Caveman Ninja includerà anche una nuova modalità avventura con livelli aggiuntivi.

Qui sotto, potete dare uno sguardo al gioco originale:

Qui sotto, invece, un paio di screenshot del remake:

"È un vero onore offrire ai giocatori la possibilità di riscoprire questi personaggi che hanno segnato la loro generazione", ha affermato il boss di Microids Stéphane Longeard. "Abbiamo piena fiducia in Mr. Nutz Studio per riportare in vita questi piccoli uomini preistorici".

Fonte: Eurogamer.net.