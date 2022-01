John Cena ha ammesso che sta valutando Twitch e gli NFT

John Cena ha appena concluso le riprese della serie dedicata al personaggio interpretato in The Suicide Squad di James Gunn, PeaceMaker, che arriverà su HBO Max a partire da domani, 13 gennaio. Nel frattempo però, l'ex star della WWE guarda avanti, approfondendo la questione Twitch e soprattutto gli NFT.

Visto il successo del suo account Twitter, che vanta almeno 365.000 follower, Cena si sta aprendo sempre di più al mondo social, come confermato anche nel podcast Pardon My Take, in cui ha partecipato:

"Sono appena entrato in una tana del coniglio seguendo la cultura della danza EDM e gli NFT e anche gli streamer di Twitch perché non so nulla di nessuna di queste".

John Cena sembra avere piena coscienza del suo successo, considerando Twitter e Instagram piuttosto limitati per il suo futuro in questo mondo:

"La questione è che ho una più ampia portata rispetto a ciò che conosco e posso imparare molte altre cose e, si spera, creare una comunità. Se hai visto le persone che seguo su Twitter, spero che forse avrai visto alcuni dei messaggi che ho inviato".

Sta cercando di costruire una grande comunità, tra artisti si Twitch o NFT in futuro? Potrebbe essere l'inizio di un'invasione di diverse star in questi ambiti.

Fonte: dexerto.com