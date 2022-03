JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R allo State of Play con trailer e finestra di lancio

Un raduno di JoJo è certamente un'esperienza da non perdere. Allo State of Play di questa sera c'è stato spazio anche per l'annuncio di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R.

Un picchiaduro con 50 personaggi di JoJo's Bizarre Adventure, provenienti da diversi archi narrativi, è in uscita nel 2022!

Godetevi le epiche espressioni in battaglia, come se i personaggi creati da Hirohiko Araki prendessero vita.

Questo nuovo picchiaduro uscirà a inizio autunno di quest'anno.