Journey festeggia il decimo anniversario

Nel 2012 è stato lanciato l'apprezzatissimo Journey, il titolo la cui colonna sonora, composta da Austin Wintory, è diventata la prima di un videogioco a vincere un Grammy Award.

Ora, in occasione del 10° anniversario, lo sviluppatore thatgamecompany, Annapurna Interactive e iam8bit si sono uniti per celebrare il gioco in diversi modi. Innanzitutto, abbiamo il trailer con i riconoscimenti visibile più in basso.

Ma non è tutto, iam8bit sta ristampando la colonna sonora di Journey su vinile nero da 180 grammi. La ristampa conterrà anche una copertina aggiornata di Mark Englert, che la rende un must per i collezionisti.

Inoltre, Journey è attualmente scontato del 50% su Steam e Epic Games Store e costa $1,99 sul negozio iOS.

Nelle notizie correlate, il creatore di Journey Jenova Chen ha parlato del "perché i videogiochi non hanno il rispetto culturale che meritano".

Fonte: PCmag.