Journey e un nuovo gioco per cambiare le cose. 'Perché i videogiochi non hanno il rispetto culturale che meritano?'

Quando Jenova Chen ha pubblicato Journey dieci anni fa, voleva dimostrare al mondo che i videogiochi erano arte. Ora, più o meno tutti sono d'accordo sul fatto che lo siano.

Allora perché, chiede, i videogiochi non stanno ancora ottenendo il più ampio rispetto culturale che meritano?

"Vai a una festa e qualcuno dice: 'Cosa fai?' Se dici "Scrivo sceneggiature per film"... Ti trattano come se fossi l'autore di un libro o un poeta... Ma se dico loro che lavoro con i videogiochi, mi dicono: "Conosci la sparatoria alla Columbine? I membri del Congresso hanno detto che voi ragazzi state rendendo i bambini violenti".

"In questi giorni stiamo lavorando a qualcosa di diverso, ora [abbiamo dimostrato che i videogiochi sono] arte, ma come mai le persone non rispettano ancora i videogiochi? Ho Flower e Journey al MOMA e al Smithsonian. Ho pensato che questo aumenterà il rispetto del pubblico per i videogiochi, perché come è possibile che il gioco sia una forma d'arte inferiore a qualsiasi altra?... Se dimostrare che i giochi possono essere arte non può elevare il rispetto, cos'altro posso fare per cambiare le cose?"

Una delle ragioni che Chen cita per la continua lotta dei videogiochi per il rispetto culturale è il mercato mobile e, per associazione, l'ascesa dei giochi free-to-play e quelle che vede come tattiche di monetizzazione predatorie. Sebbene lui stesso abbia lanciato più giochi su dispositivi mobile e riconosca che esistono giochi per mobile artistici, afferma che la preponderanza di questi modelli di business specifici ha aumentato notevolmente il numero di persone che giocano regolarmente, ma ha anche danneggiato l'immagine sociale complessiva dei videogiochi come arte.

"Come sviluppatore di console, mi sento molto confuso. Da un lato, ora abbiamo dieci volte più giocatori, ma allo stesso tempo, dove vanno a finire i soldi? Dove vanno a finire i talenti? Su cosa ci stiamo concentrando? Ero davvero felice nel 2012 quando ho visto che sempre più giochi AAA iniziavano a diventare artistici e ad avere un potere emotivo, ma all'improvviso, abbiamo creato decine di milioni di nuovi giochi che sono l'opposto di quei vecchi giochi, con monetizzazioni free-to-play e predatorie. La reputazione dei videogiochi di oggi è plasmata da questi giochi per dispositivi mobile più che da ciò che è su console, ed è per questo che le persone mi trattano come se gestissi un casinò".

Per ora, Chen non ha fornito ulteriori dettagli su quale sia esattamente il suo nuovo progetto o su come sfiderà queste convenzioni.

Fonte: IGN.