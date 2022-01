Kao the Kangaroo sta per tornare! Ecco la finestra di lancio e il primo trailer

Tate Multimedia aveva annunciato nell'estate del 2020 la sua intenzione di riportare in vita il franchise di Kao the Kangaroo con un nuovo ambizioso videogioco per PC e console. Oggi la società ha ampliato le informazioni confermando che prevede di lanciare questo capitolo durante l'estate e che raggiungerà tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Oltre a rivelare la sua finestra di rilascio stimata, Tate Multimedia ha pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco per Kao the Kangaroo. Si tratta di un video che raccoglie alcune sezioni e livelli del gioco, facendoci vedere il suo gameplay praticamente per la prima volta. In un video pubblicato da IGN si possono vedere alcuni momenti di platforming, combattimenti e persino alcune sequenze cinematografiche.

La saga di Kao the Kangaroo è stata originariamente presentata per la prima volta nel 2000 per Dreamcast che ha ricevuto un secondo capitolo cinque anni dopo, questa volta con versioni per PS2, Xbox, Gamecube e PC. Il franchise, che ha venduto un totale di 700.000 copie nel corso della sua storia, si completa con un'espansione per PSP e un terzo capitolo esclusivamente per computer.

Secondo Tate Multimedia, questa è la più grande avventura di Kao the Kangaroo fino ad oggi: "Questa volta, il coraggioso canguro deve trovare la sorella scomparsa e risolvere il mistero di cosa è successo al padre" si legge nella sua descrizione ufficiale su Steam. In questo modo, i giocatori dovranno accompagnare il nostro protagonista nel suo viaggio attraverso il mondo, dove affronterà "i famosi maestri di combattimento, influenzati da un potere misterioso e oscuro".

