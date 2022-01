PlayStation: il creatore Ken Kutaragi considerà il metaverso 'inutile' e la realtà virtuale 'noiosa'

In questo periodo si parla molto spesso di metaverso, con sempre più aziende che cercano di entrare in questo mondo, a cominciare da Facebook e ora rinominata Meta. L'inventore di PlayStation Ken Kutaragi tuttavia non ha mostrato alcuna eccitazione per il metaverso, così come per la realtà virtuale, descrivendo il tutto come un qualcosa che divide il mondo virtuale da quello reale, anziché unire.

"Essere nel mondo reale è molto importante, ma il metaverso lo sta rendendo quasi reale nel mondo virtuale, e non vedo il senso di farlo", ha dichiarato durante un'intervista a Bloomberg. "Preferiresti essere un avatar raffinato piuttosto che te stesso? Questo non è essenzialmente diverso dai siti di messaggistica anonimi".

Attualmente Ken Kutaragi, ex dirigente di Sony e conosciuto per essere uno dei creatori di PlayStation, ha iniziato una nuova carriera nel mondo della robotica. Dall'anno scorso lavora come CEO di Ascent Robotics a Tokyo, una startup di intelligenza artificiale che mira a creare robot a prezzi accessibili in grado di svolgere in sicurezza il lavoro fisico insieme agli umani nelle fabbriche e nei centri logistici.

Kutaragi è critico anche sui visori per la realtà virtuale: "I visori ti isolerebbero dal mondo reale e non posso essere d'accordo con questo, trovo che siano semplicemente fastidiose" ha commentato.

Fonte: BNNBloomberg