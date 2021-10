Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition per PS5 e PS4. L'edizione fisica apre i pre-order

Ottime notizie per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare la versione fisica Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition per PS4 e PS5.

Il titolo è stato già lanciato in edizione digitale su console PlayStation e PC, e da ora, su Amazon, sono disponibili i pre-ordini per Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition in versione PS4 e PS5.

L'edizione include il gioco base, la colonna sonora ufficiale, uno speciale bastone per Kena e la skin Golden Rot.

Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition per PS4 e PS5 è disponibile in pre-order per 49,99 € e arriverà il prossimo 19 novembre.

"Un'avventura d'azione dai forti elementi narrativi che combina esplorazione e combattimenti frenetici. Nei panni di Kena, i giocatori troveranno e formeranno una squadra di spiriti affascinanti, chiamati "Rot", migliorando le loro abilità e creando nuovi modi di manipolare l'ambiente", si legge nella descrizione ufficiale.

Per chi ne volesse sapere di più, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.

Fonte: Amazon.