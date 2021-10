Kena: Bridge of Spirits è un grande successo per Sony, il sogno realizzato di Ember Lab

Kena: Bridge of Spirits, uscito a settembre su PC e console PlayStation, ha ricevuto una buona accoglienza dalla critica, registrando recensioni positive in tutto il globo. Ma non solo, poiché il titolo sviluppato dallo studio indie Ember Lab è stato accolto con ancora più entusiasmo dal pubblico.

Il delizioso action-adventure infatti può essere indicato come uno dei maggiori successi per Sony quest'anno, come scrive Jason Schreier su Bloomberg in un'intervista ai fondatori dello studio Mike e Josh Grier.

This week's newsletter is about how Kena: Bridge of Spirits became such a big part of the PS5's marketing this year. A hazmat suit was involved https://t.co/HxNJNGlzOx — Jason Schreier (@jasonschreier) October 22, 2021

Nell'intervista i due sottolineano come all'inizio del 2020 il team di marketing, insieme a Sony, aveva pianificato di svelare il gioco a inizio estate, nel contesto dell'annuncio ufficiale di PlayStation 5: uno spazio simile avrebbe portato enorme attenzione sul progetto. Poi però è arrivato il COVID. Si decise dunque di "trasformare" l'evento, che doveva tenersi dal vivo a New York, in uno showcase digitale con filmati pre-registrati da remoto.

I fratelli Grier quindi, con il loro team, si misero al lavoro per mettere a punto il filmato da loro studio, nel rispetto delle regole del distanziamento. Una cosa non semplicissima da gestire, con un povero cameramen bardato in una "tuta hazmat", ma che alla fine ha dato il frutto sperato: visti anche i numerosi rinvii di titoli importanti, Sony ha puntato forte su Kena: Bridge of Spirits, con il risultato di una scommessa vinta alla grande.

Ember Lab non ha voluto comunicare esattamente il numero di copie piazzate dal gioco, tuttavia i costi di sviluppo sono stati ampiamente superati. "È difficile dire cos'è un grande successo" ha detto Josh Grier, aggiungendo però: "Sony è felice".

In ogni caso, possiamo ora essere certi che Ember Lab non lascerà il mondo dei videogame, prestando il proprio talento a nuovi ambiziosi progetti che non vediamo l'ora di avere sotto mano.

Fonte: Bloomberg