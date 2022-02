Kickstarter chiude il 2021 con un nuovo record di giochi finanziati

La piattaforma di crowdfunding Kickstarter ha concluso il 2021 con un totale di 441 progetti di videogiochi finanziati con successo. Un report pubblicato dall'agenzia ICO Partners spiega le statistiche di un anno indimenticabile per il portale, siglando così un record assoluto in termini di numero di titoli finanziati.

La categoria dei videogiochi è stata tradizionalmente una delle ammiraglie di Kickstarter, anche se gli alti e bassi sono stati una costante nell'ultimo decennio. Nel 2021 tuttavia la piattaforma ha battuto il suo record precedente. Ad oggi, i due migliori dati si trovano nel 2020 con 429 progetti di videogiochi finanziati e 2014, con 413 progetti.

In totale, il volume delle entrate raccolte attraverso la categoria videogiochi nel 2021 su Kickstarter ammonta a 24 milioni di dollari, un leggero calo rispetto ai 26 milioni di dollari calcolati nel 2020. In altre parole: sono stati finanziati più progetti, ma con una raccolta media di dollari notevolmente inferiore. Il 2013 resta l'anno con il fatturato lordo più alto in termini di ricavi (e ricavi medi) con 56 milioni di dollari distribuiti su "soli" 395 progetti.

In sostanza, il trend degli ultimi cinque anni è chiaro: Kickstarter ha trovato un periodo di stabilità molto positivo. Mentre i record di entrate sono lontani, il numero di progetti di successo è in aumento.

