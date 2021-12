Kickstarter sposta la piattaforma di crowdfunding su tecnologia blockchain

Kickstarter prevede di spostare la sua piattaforma di crowdfunding su blockchain. In un post sul blog, la società ha dettagliato i piani per sviluppare un "protocollo di crowdfunding decentralizzato" in modo che le persone possano "lanciare e finanziare progetti creativi ovunque" sul web.

In sostanza, le funzionalità principali di Kickstarter saranno rese open source e vivranno su una blockchain pubblica ospitata da Celo, una piattaforma blockchain pubblica a emissioni zero, per consentire l'accesso agli utenti di tutto il mondo. "Questa apertura consente a tutti coloro che sono interessati alla promessa del crowdfunding di aiutare a costruire il suo futuro e di avere voce in capitolo su come funziona", si legge nel post del blog. "Blockchain aprirà anche il potenziale per essere ricompensati per aver contribuito ai sistemi che vengono usati ogni giorno".

Questo nuovo sistema di crowdfunding non ha ancora un nome, ma sarà un'organizzazione indipendente con un finanziamento iniziale da Kickstarter. "Crediamo che il decentramento si tradurrà in un'innovazione come non abbiamo mai visto prima e che sia la chiave per il futuro del crowdfunding. Siamo entusiasti di lavorare per quel futuro, come sempre, al servizio della nostra missione di aiutare a portare progetti creativi alla vita", si legge nel post del blog.

Ricordiamo che Kickstarter, piattaforma lanciata nel 2009, è stata coinvolta nel finanziamento di numerosi giochi di alto profilo, da Undertale, a Shenmue 3, The Banner Saga e l'inedito Star Citizen.

Fonte: The Verge