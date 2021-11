Kid A Mnesia Exhibition: com'è nato il viaggio multimediale dei Radiohead

"Kid A MNESIA è uno spazio onirico febbrile, un edificio costruito dall'arte e dalle creature, dalle parole e dalle registrazioni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead scoperto una ventina di anni fa, riassemblato e rifornito di una nuova linfa mutante", recita la descrizione del progetto firmato Radiohead e Epic Games. "Le registrazioni multitraccia originali di Kid A e Amnesiac si sparpagliano e si riformano in una serie di spazi impossibili o possibili popolati da creature altrettanto impossibili o possibili, circondati dall'arte di Stanley Donwood e Thom Yorke, creati all'incombere del nuovo millennio."

Un'esperienza completamente gratuita, disponibile sull'Epic Games Store e sul Playstation Store di PS5. Ma la sua genesi è stata alquanto travagliata, come viene riferito dalla stessa band britannica. "Avevamo intenzione di creare una mostra/installazione fisica da qualche parte nel centro di Londra. Sarebbe stata un'enorme costruzione rossa realizzata saldando insieme container di spedizione, in modo da sembrare un'astronave brutalista precipitata in mezzo all'architettura classica del Victoria & Albert Museum di Kensington".

Un'idea senz'altro audace e al contempo... invasiva. Per questo motivo, probabilmente, "al consiglio di Westminster l'idea non è piaciuta per niente. E poi il Covid ha inflitto il colpo di grazia. Il nostro sogno, infranto. Poi abbiamo capito che... Sarebbe stato meglio se non esistesse davvero. Perché così non avrebbe dovuto conformarsi alle normali regole di una mostra. O della realtà. Molto meglio."

È così che, dopo tempo, sforzi, e lunghe chiamate, i Radiohead si sono messi in contatto con Epic Games. La collaborazione è avvenuta anche attraverso il computer e video artist Sean Evans, la scenografa teatrale Christine Jones e gli sviluppatori [namethemachine] e Arbitrarily Good Productions.

Kid A MNESIA è un'esperienza semplicemente indescrivibile, pertanto vi invitiamo a provarla e farci sapere!

