Killer Instinct 2 sembra essere in sviluppo presso Bandai Namco

Dopo un tiepido ritorno nel 2013 su Xbox One e PC, Killer Instinct di Iron Galaxy è ha finito il suo ciclo vitale dopo il rilascio di tre stagioni di contenuti. Lo storico brand è però rimasto in uno strano limbo, in cui i fan e Microsoft desiderano un sequel ma senza mai trovare gli incastri giusti. Cosa ancora più strana, considerando la stessa voglia del team di sviluppo ma alle prese con altri lavori.

Che fare allora? Si è già vociferato lo scorso anno di come Killer Instinct 2 fosse in sviluppo ma senza ulteriori dettagli, cosa che alcune voci arrivate al giornalista Jez Corden, potrebbero cambiare. Sembrerebbe infatti che l'intero progetto sia stato affidato a Bandai Namco o più precisamente a un suo team interno. Vista l'esperienza sui picchiaduro, tra cui Tekken e Soulcalibur, la scelta sembra abbastanza azzeccata, anche se è tutto in fase di verifica.

Fonte: segmentnext.com