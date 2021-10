Killer Instinct starebbe per tornare con un nuovo gioco in 'sviluppo attivo'

Killer Instinct è uno dei tanti amati franchise di Rare che è stato messo in pausa da un po' di tempo.

L'ultimo gioco della serie è stato lanciato per Xbox One nel 2013, ma non ha visto esattamente il livello di successo che Microsoft si aspettava, e da allora la serie è passata in secondo piano.

Tuttavia, il gioco potrebbe però tornare presto. In un recente episodio di XboxEra Podcast, il co-fondatore di XboxEra Nick Baker ha affermato che in base a ciò che ha sentito dalle sue fonti, un nuovo gioco di Killer Instinct è "in sviluppo attivo".

Baker afferma di non sapere quale studio stia lavorando al gioco, ma dato che il titolo sarebbe in sviluppo attivo, ciò significherebbe che Microsoft ha trovato uno studio con cui collaborare al progetto.

Iron Galaxy, lo studio che ha gestito la seconda e la terza stagione del gioco del 2013, ha detto quest'anno che avrebbe preso in considerazione l'idea di tornare alla serie, ma secondo Baker Iron Galaxy non è coinvolto nel rumoreggiato titolo.

È interessante notare che il boss di Xbox Phil Spencer ha suggerito quest'anno che Microsoft non aveva ancora finito con Killer Instinct, quindi se questo progetto si rivelasse vero, non sarebbe una sorpresa. Non resta che attendere novità da Microsoft.

Fonte: Gamingbolt.