Kingdom Hearts, per il 20° anniversario Tetsuya Nomura condivide alcuni bozzetti

Il 28 marzo ricorre l'anniversario della serie di giochi di ruolo di Square Enix Kingdom Hearts. Lanciato per la prima volta nel 2002, il franchise festeggia quest'anno il suo 20° compleanno. Per celebrare l'occasione, nei mesi precedenti sono già stati annunciati diversi dettagli e i fan non vedono l'ora che l'evento ufficiale dell'anniversario si svolgerà ad aprile 2022.

Proprio di recente, Tetsuya Nomura, il direttore di Kingdom Hearts, si è unito a sui festeggiamenti e ha condiviso uno schizzo di Sora e altri personaggi del videogioco.

Sebbene non ci siano notizie ufficiali su un imminente Kingdom Hearts 4, molti fan probabilmente sperano che il 20° anniversario illuminerà la community del gioco sui prossimi passi della serie.

Secondo Google Translate, nel post ufficiale di Kingdom Hearts su Twitter, Nomura si scusa per la mancanza di preparazione per il 20° anniversario e afferma di aver iniziato a lavorare allo sketch solo il giorno prima. Fortunatamente, i fan non devono aspettare molto fino all'evento ufficiale di Kingdom Hearts che si terrà il 4 aprile.