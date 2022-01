Kingdom Hearts 4? La camera a tema di un hotel a Tokyo potrebbe nascondere indizi sul futuro della serie

I fan credono che un oggetto trovato all'interno di una stanza d'albergo a tema Kingdom Hearts a Tokyo possa essere importante per il futuro della serie.

L'anno scorso, Tokyo Disney ha annunciato che stava dando vita a una camera d'albergo ispirata a Kingdom Hearts per celebrare il 20° anniversario della serie. Come riportato dall'utente resetEra Desma, i fan ora credono che la stanza potrebbe nascondere un segreto per il futuro del franchise. Disney inizialmente aveva annunciato che la stanza avrebbe incluso un oggetto segreto per i fan quando ha annunciato il soggiorno nella camera l'anno scorso. Tra una serie di altre decorazioni a tema, la stanza include uno scrigno che i fan possono aprire durante il loro viaggio. Ora, grazie al fan di Kingdom Hearts e all'utente Twitter aitaikimochi, la community ha finalmente scoperto cosa c'è dentro.

Sebbene aitaikimochi non sia stato in grado di fotografare il contenuto del baule, a causa delle immagini sotto embargo fino al 28 aprile, è stato in grado di fornire una descrizione di ciò che ha visto. Secondo il fan, il forziere contiene una copia del keyblade Oathkeeper dei giochi, anche se con una serie di differenze.

Come indicato nel tweet, il keyblade è di dimensioni in qualche modo simili alla chiave Oblivion usata per entrare nella camera d'albergo (come nella foto). A differenza delle raffigurazioni più familiari di Oathkeeper, tuttavia, il keyblade sarebbe presumibilmente blu su entrambi i lati, un cambiamento che si allontana dal suo tipico design blu e giallo. Non solo, ma aitaikimochi ha anche affermato che il centro del ciondolo contiene un cerchio d'oro su di esso e che questa versione di Oathkeeper non ha il volto di Sora inciso.

Questi cambiamenti hanno portato i fan a rispondere al thread di aitaikimochi con una serie di teorie , suggerendo i propri pensieri su cosa potrebbe significare il keyblade modificato. Un fan suggerisce che il keyblade potrebbe significare una nuova evoluzione di Oathkeeper, altri ipotizzano che il blu della lama potrebbe suggerire un gioco basato su Kaira e Aqua.

Kingdom Hearts ha una trama notoriamente approfondita, che attraversa i 3 giochi principali e molti, molti spin-off, quindi non è sorprendente che potrebbe nascondere suggerimenti in qualche posto più insolito. Dopo Kingdom Hearts 3, il creatore Tetsuya Nomura ha detto che vorrebbe raccontare una nuova storia e cambiare "drasticamente" il mondo del gioco.

