Kingdom Hearts la saga arriva su Nintendo Switch in versione cloud! Trailer e dettagli

Per inaugurare i festeggiamenti per il 20° anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix e Disney hanno annunciato tramite un comunicato stampa che da oggi i fan possono pre-ordinare quattro amati titoli di Kingdom Hearts che saranno disponibili su Nintendo Switch tramite Cloud dal 10 febbraio.

Tra le versioni su Cloud troviamo Kingdom Hearts HD 1.5 + 10 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) e la raccolta completa Kingdom Hearts for Cloud. Acquistando Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il Keyblade "Unione rossa" da usare in quel gioco.

Inoltre, da oggi sono disponibili delle demo giocabili gratuite per tre degli amati titoli di Kingdom Hearts, ovvero Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), che permettono ai giocatori di fare dei test di connessione prima dell'acquisto.

Il primo capitolo del franchise di Kingdom Hearts è uscito vent'anni fa, nel 2002, dando inizio alla collaborazione duratura tra Square Enix e Disney. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su Nintendo Switch non vedevano l'ora che la serie si aggiungesse al catalogo di giochi della console e presto finalmente potranno accompagnare Sora, Paperino, Pippo e molti altri personaggi Disney e Pixar nelle loro avventure nel corso della "Saga dei Cercatori dell'Oscurità", che va dal primo Kingdom Hearts fino all'acclamato Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC).

A questo link potete iniziare a preordinare la serie di giochi, in vista della loro uscita il 10 febbraio.