Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, in arrivo l'espansione Fatesworn. Trailer e data di uscita

L'espansione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Fatesworn, uscirà questo mese su PC e console: arriva la conferma tramite comunicato stampa di THQ Nordic. L'espansione, che porterà i giocatori in una nuova regione ad Amalur, uscirà il 14 dicembre.

Dopo che la Guerra dei Cristalli è stata combattuta e Gadlow è stato sconfitto, la gente di Amalur sperava che la pace tornasse nelle loro terre. E sebbene la pace sia effettivamente arrivata ad Amalur, stanno iniziando a diffondersi voci di una nuova minaccia, che sorge nell'estremo ovest, le gelide terre di Mithros. Nientemeno che Telogrus, lo stesso Dio del Caos si è risvegliato e sta raccogliendo seguaci per gettare il mondo intero nel caos.

L'imminente espansione Fatesworn offre una trama nuova di zecca, un nuovo ambiente, varie nuove missioni principali e secondarie, nuovi dungeon del Regno del Caos in tutta Amalur, una nuova meccanica di gioco, nuove armi e armature, nuovi nemici e molto altro. Inoltre, il livello massimo si alzerà a 50 e includerà anche una nuova colonna sonora del famoso compositore Grant Kirkhope. Fatesworn richiede il gioco base Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn uscirà il 14 dicembre 2021 per PC, Xbox One e PlayStation 4 a un prezzo consigliato di € 19,99 su tutte le piattaforme.