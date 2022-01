Kirby e la Terra Perduta, Amazon ha svelato la data di uscita ufficiale del gioco?

Di Kirby e la Terra Perduta si sa veramente molto poco, se non che il gioco dovrebbe uscire entro la primavera di quest'anno. Ora, Amazon potrebbe aver accidentalmente svelato la data di uscita del gioco.

Facendo una rapida ricerca sul sito e-commerce più famoso al mondo, possiamo infatti trovare che la data di uscita di Kirby e la Terra Perduta sarebbe programmata per il 30 aprile 2022. Ovviamente per adesso stiamo parlando di qualcosa di non ufficiale, ma dato che il gioco dovrebbe uscire questa primavera, aprile sarebbe un mese valido.

"La prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo titolo, i giocatori potranno esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Quali minacce dovrà affrontare questa volta il nostro eroe mentre si fa strada tra i resti di un'antica civiltà?" si legge nella descrizione del gioco.

Vi ricordiamo che Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.