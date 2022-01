Kirby e la Terra Perduta ha una data di uscita ufficiale ed un nuovo trailer

Tramite un comunicato stampa, Nintendo annuncia che l'adorabile ma fortissimo eroe Kirby torna con tante nuove abilità in Kirby e la Terra Perduta, una colorata avventura platform 3D piena di meraviglie, lande selvagge e Waddle Dee che verrà lanciata il 25 marzo 2022, per la famiglia di console Nintendo Switch.

Kirby ha un talento per inalare l'aria e dovrà darsi da fare quando, arrivato in una terra sconosciuta, scoprirà che i Waddle Dee sono stati rapiti a frotte dall'esercito delle bestie. Per salvare i suoi amici, Kirby parte per un viaggio con il curioso Elfilin, che incontra nel nuovo mondo. In un'avventura travolgente, i giocatori possono utilizzare una serie di abilità di Kirby per combattere i nemici e navigare in vivaci mondi 3D. Li aspetta un luogo in cui natura e civiltà del passato si sono fuse per dare vita a una serie di aree piene di sfide platform. Quando si parte per liberare i Waddle Dee tenuti prigionieri, può essere utile esplorare ogni angolo per salvarne il maggior numero possibile lungo il percorso.

Oltre alle iconiche di copia di Kirby ci saranno alcune nuove aggiunte al suo repertorio: le abilità di copia Trivella ed Esploratore. Trivella consente di immergersi nel terreno e attaccare i nemici dal basso con un colpo massiccio, mentre l'abilità Esploratore permette di vedere i nemici lontani.

Kirby può anche avere un co-protagonista nella sua avventura. È possibile che un secondo giocatore si unisca al viaggio in qualità di Waddle Dee Aiutante. I giocatori possono lanciare una varietà di attacchi usando la sua lancia e potranno passare facilmente alla modalità cooperativa per due giocatori* sulla stessa console condividendo un Joy-Con.

Kirby e la Terra Perduta introduce anche la Città di Waddle Dee, che è il fulcro centrale dell'avventura. La città si svilupperà sempre di più in base al numero di Waddle Dee salvati. Verranno aperti diversi negozi e i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi preferiti dai cittadini. Kirby può anche dare una mano al bar di Waddle Dee. I giocatori dovranno preparare rapidamente gli ordini dei clienti per mantenerli soddisfatti e ambire a un punteggio elevato. Nella Città Waddle Dee si può incontrare Waddle Dee Erudito che offrirà suggerimenti utili. Collegandosi online, in base ai dati globali dei giocatori, è possibile avere alcuni dettagli tra cui il numero totale di Waddle Dee salvati in tutto il mondo e l'abilità di copia più popolare in quel momento.

Ricordiamo che Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile dal 25 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.