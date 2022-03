Kirby e la Terra Perduta: anche Digital Foundry ha molto apprezzato la nuova esclusiva Nintendo

Manca ormai poco all'arrivo di Kirby e la Terra Perduta, la nuova esclusiva Nintendo Switch che ha conquistato i cuori dei fan (e non solo) sin dalle prime immagini rilasciate. Valutazione positive sia di critica sia dal pubblico ne hanno sancito il successo, segno che prima di una componente grafica di livello serve una base strutturale e che, prima di tutto, il gioco diverta.

Anche Digital Foundry ha apprezzato parecchio il gioco, quasi una boccata d'aria fresca da tutti i tripla A usciti sinora. Il responso è ovviamente positivo, anche dall'estratto del video che potrete vedere in dettaglio qui sotto:

"Fondamentalmente, tutte queste idee si fondono in qualcosa che mi è davvero piaciuto ed è fondamentalmente quello che sto cercando in un platform 3D in questi giorni. Non rivoluzionerà il genere, ma non credo sia necessario: questa è solo un solido action/platform con una grafica meravigliosa e una colonna sonora fantastica."

"Dopo aver coperto così tanti pesanti tripla A negli ultimi mesi, mi è davvero piaciuto avere la possibilità di rilassarmi e uscire con Kirby questa settimana. È un gioco così raffinato e completo con molto cuore che penso che meriti una possibilità se ti piace questo tipo di esperienza."

Fonte: Eurogamer.net