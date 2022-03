Kirby e la Terra Perduta, l'esclusiva Nintendo Switch riceve uno spot giapponese

Nintendo ha pubblicato un altro spot pubblicitario giapponese con l'adorabile palla rosa Kirby. Questo spot ci mostra più da vicino l'abilità Boccomorfosi di Kirby con uno sguardo all'ambiente in Kirby e la Terra Peerduta.

"All'improvviso, nel cielo del pianeta Pop è apparso uno strano vortice che ha risucchiato tutto ciò che lo circondava... Kirby incluso! Dopo essersi risvegliato in un mondo misterioso, dove la civiltà e la natura sono diventate tutt'uno, Kirby scopre che i Waddle Dee sono stati rapiti da una temibile banda nota con il nome di esercito delle bestie" si legge nella descrizione.

"Tuffati in un mondo completamente nuovo! Scopri tante aree diverse, tutte con livelli e obiettivi multipli da completare. Fatti strada correndo, saltando e arrampicandoti, poi risucchia i nemici per copiarne le abilità o usarli come proiettili: ti basterà risputarli fuori!"

Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile su Nintendo Switch dal 25 marzo: attualmente è disponibile una versione demo.

Fonte: Nintendo Everything