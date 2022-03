Kirby e la Terra Perduta è il miglior lancio di sempre in UK per la serie

Kirby e la Terra Perduta è balzato al primo posto delle classifiche fisiche del Regno Unito dopo il suo primo week end di vendita. Il pubblico britannico non ne ha mai abbastanza della prima incursione di Kirby nel gameplay 3D a tutti gli effetti, infatti, poiché il gioco è diventato rapidamente il quinto titolo più venduto della serie di lunga data e il suo più grande lancio in assoluto nella nazione.

Secondo Games Industry, Kirby e la Terra Perduta ha superato di "2,5 volte" il migliore delle serie precedenti nel Regno Unito, Kirby Star Allies. Questo nuovo capitolo è un record nel Regno Unito ed è diventato il primo numero uno in assoluto della serie.

Per quanto riguarda il resto, Tiny Tina's Wonderlands è entrato nelle classifiche del Regno Unito al numero due, mentre l'altra nuova uscita, Ghostwire Tokyo ha perso completamente la top ten ed è arrivato in undicesima posizione. A sorpresa, New Super Mario Bros U Deluxe è rientrato nella top ten del Regno Unito, salendo dal 17° al settimo posto.

Ecco la classifica:

Kirby e la Terra Perduta Tiny Tina's Wonderlands Elden Ring Gran Turismo 7 Pokémon Legends: Arceus FIFA 22 New Super Mario Bros U Deluxe WWE 2K22 Horizon Forbidden West Mario Kart 8: Deluxe

Fonte: GamesIndustry