Kirby e la Terra Perduta è solo l'inizio? Ci sarebbe un nuovo Kirby non ancora annunciato

Una rivista giapponese di Nintendo avrebbe anticipato l'annuncio di un nuovo gioco Kirby, secondo una traduzione pubblicata da un utente Twitter. Secondo l'utente Dededaio, l'immagine teaser nella rivista Nintendo Dream di gennaio 2021 si traduce così:

"Il nuovo numero uscirà lunedì 21 febbraio. Oltre alle notizie dettagliate su Kirby e la Terra Perduta, abbiamo incluso anche un nuovo gioco che non ci aspettavamo! ... Ho la sensazione che verrà annunciato un nuovo titolo".

Non è chiaro se la pubblicazione si riferisca a un nuovo titolo di Kirby nello specifico, o semplicemente a un nuovo gioco di una serie sconosciuta. Tuttavia, il 2022 segna il 30° anniversario di Kirby e Nintendo ha detto di aspettarsi attività legate alla serie.

La prossima avventura di Kirby, Kirby e la Terra Perduta, sarà disponibile su Nintendo Switch il 23 marzo.

Nel nuovo gioco, Kirby sarà in grado di inalare i nemici per acquisire le loro abilità come al solito, e un recente trailer ha mostrato alcune nuove abilità che gli consentono di perforare il terreno e attaccare i nemici dal basso e una che permette di attaccare nemici lontani.

Il gioco è stato annunciato durante una presentazione Nintendo Direct nel settembre 2021, ma non ci sono state ulteriori informazioni fino ad oggi. Il gioco vede Kirby arrivare in una terra sconosciuta, dove scopre che Waddle Dees viene rapito da un gruppo chiamato Beast Pack. Toccherà a Kirby e al suo nuovo amico Elfilin salvare i Waddle Dees.

Piuttosto che il tipico platform 2D a scorrimento laterale per cui Kirby è noto, questo nuovo gioco sarà un platform 3D in cui i giocatori potranno muoversi liberamente nelle arene usando le familiari abilità di Kirby.

