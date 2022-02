Kirby e La Terra Perduta in un nuovo video gameplay che ci mostra l'abilità 'Boccomorfosi'

Nella serata di ieri durante il Nintendo Direct, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Kirby e la Terra Perduta. La grande novità che è stata presentata è il potere della "Boccomorfosi", che permetterà alla simpatica pallina rosa di risucchiare diversi oggetti nel mondo per acquisire poteri con cui affrontare i nemici.

Nel video, ad esempio, possiamo vedere Kirby aspirare a un'auto e trasformarsi in essa per correre lungo la mappa attaccando i nemici. Può anche aspirare un distributore automatico in modo da sputare lattine con cui attaccare i suoi rivali, o addirittura diventare un cono stradale!

Queste nuove trasformazioni aiuteranno Kirby a muoversi per il mondo, mentre altre verranno utilizzate per combattere i nemici. In un caso o nell'altro aggiungeranno ancora più varietà alle possibili trasformazioni del personaggio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Kirby e La Terra Perduta uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 25 marzo. I preordini possono ora essere effettuati tramite il Nintendo eShop.

Fonte: Eurogamer