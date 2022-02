Kirby e la Terra Perduta: 'Carby' protagonista in un nuovo video

Quando Nintendo ha rilasciato il trailer di Kirby e la Terra Perduta durante il Direct di febbraio, l'apparizione di "Carby" ha esaltato parecchio il pubblico. Nintendo ha appena pubblicato un nuovo video in proposito, che potrete vedere subito sotto, dal tweet.

Questo nuovo video, mostra Carby mentre si fa strada per la "Terra Perduta". Oltre a essere in grado di ingoiare e quindi manovrare un'auto, Kirby sarà anche in grado di agguantare distributori automatici, coni stradali e altro grazie alla meccanica "modalità boccone".

Ogni trasformazione infonderà a Kirby una nuova abilità, come lanciare lattine di succo contro gli assalitori. Naturalmente, in seguito alla rivelazione della modalità boccone, i memi hanno iniziato a invadere Internet, mentre i fan cercavano di immaginare quali altre forme avrebbe potuto assumere Kirby.

Kirby and the Forgotten Land uscirà il 25 marzo per Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer.net