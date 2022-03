Kirby e la Terra Perduta ha saputo convincere la critica? Ecco i voti della stampa specializzata

Kirby e la Terra Perduta è un'esclusiva Nintendo Switch ed è la prima avventura 3D per la mascotte rosa di Nintendo. Nell'ultimo gioco la simpatica creatura rosa arriva in una terra sconosciuta e scopre che i Waddle Dee vengono rapiti. Per salvarli Kirby dovrà vagare per questo nuovo mondo.

Durante l'avventura, utilizzerete una serie di abilità di Kirby per combattere i nemici e navigare in ambienti 3D. Affronterete varie sfide platform in un mondo in cui la natura e una civiltà passata si sono fuse.

Alcuni elementi sono nuovi per la serie e alcuni sono fondamentalmente di vecchia data: ma questo mix ha saputo convincere la stampa specializzata? La maggior parte sembra pensare che la formula rinnovata di Kirby sia una scelta forte per Nintendo, ma è stata accolta molto calorosamente.

Ecco di seguito alcuni dei voti:

