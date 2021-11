Kirby è stato nominato per un Grammy Award

Kirby, la mascotte rosa di Nintendo, potrebbe essere in procinto di risucchiare una vittoria ai Grammy Awards. I premi musicali più prestigiosi negli Stati Uniti non riguardano solo la musica pop, ma includono numerosi premi in tutta la musica per i media visivi, le composizioni e oltre.

Gli arrangiatori Charlie Rosen e Jake Silverman sono in lizza per Best Arrangement, Instrumental o A Cappella per il loro arrangiamento di Meta Knight's Revenge di Kirby Superstar. Meta Knight's Revenge è eseguita da The 8-Bit Big Band featuring Button Masher ed è un brillante e travolgente arrangiamento jazz della classica melodia di Kirby.

Questa nomination segna solo la terza volta che i videogiochi sono stati premiati. Nel 2013, il compositore di Journey, Austin Wintory, è stato nominato nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media. Tuttavia, Wintory ha perso contro Trent Reznor e Atticus Ross per il loro lavoro in Millennium - Uomini che odiano le donne. Prima di allora, Christopher Tin ha vinto il miglior arrangiamento strumentale nel 2010 per una canzone composta per Civilization IV.

A questo link potete dare uno sguardo alla lista completa dei candidati. Buona fortuna Kirby!

Fonte: Kotaku