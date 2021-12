Klonoa, novità in arrivo? Bandai Namco registra il marchio

Bandai Namco sembra pronta a resuscitare Klonoa. Dopo aver registrato nomi come Klonoa Encore e Wahoo Encore, l'azienda ha ora registrato il nome "Klonoa Phantasy Reverie Series" in Canada e in Europa.

Ciò suggerisce che ci sono piani per introdurre nuovi progetti nella serie Klonoa, ma potrebbero anche essere versioni rimasterizzate di giochi già rilasciati, poiché viene utilizzato il termine Encore. Klonoa: Door to Phantomile è il primo gioco della serie ed è stato lanciato nel 1997 per PS1, classificandosi come uno degli esempi più apprezzati del suo genere su quella console. Dopo il sequel Klonoa 2: Lunatea's Veil su PS2 e alcuni spin-off, Bandai Namco ha pubblicato un remake del gioco su Wii nel 2008, l'ultimo progetto su questa proprietà.

I piani per rimasterizzare Klonoa 2: Lunatea's Veil sono stati rapidamente abbandonati, così come i piani per un terzo titolo principale. Un film anime è stato inoltre cancellato nel 2019.

Ad oggi Bandai Namco non ha fatto ancora nessun annuncio a riguardo, pertanto potrebbe essere semplicemente un aggiornamento del marchio registrato. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Fonte: Gematsu