Klonoa: Phantasy Reverie Series annunciato per Switch con data di uscita

Klonoa sta tornando e lo farà su Nintendo Switch. I remake dei due giochi originali del platform 2.5D di Bandai Namco stanno arrivando sulla console ibrida/portatile di Nintendo.

Klonoa: Phantasy Reverie Series includerà Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil. La collection uscirà l'8 luglio.

Nel comunicato ufficiale di Nintendo leggiamo: "Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil sono in arrivo su Nintendo Switch! Corri, salta e fluttua mentre spari Pallottole Eolo per afferrare e lanciare i nemici in onirici livelli a scorrimento orizzontale, sfruttando a tuo vantaggio l'ambiente che ti circonda. KLONOA Phantasy Reverie Series arriverà su Nintendo Switch l'8 luglio".

Nel corso del Nintendo Direct di ieri, 9 febbraio, la grande N ha rivelato numerosi annunci, come quello di No Man's Sky. Il titolo di Hello Games arriverà su Switch questa estate.

Fonte: Gamesbeat.