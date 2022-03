Knack sta per tornare? Sony rinnova il marchio

Gira voce che Sony e PlayStation annunceranno finalmente Project Spartacus, quella che si dice sia la risposta di Sony all'Xbox Game Pass di Microsoft, entro questa settimana. Tuttavia non sembra essere l'unico argomento di discussione, dato che recentemente PlayStation avrebbe rinnovato il marchio Knack. uno dei titoli di lancio di PlayStation 4 uscito nel 2013.

Il marchio è stato depositato in Giappone il 19 marzo e riporta semplicemente la parola Knack, quindi per adesso non è chiaro se avremo una sorta di raccolta di giochi Knack per PlayStation 5, un nuovo titolo, un reboot o qualcos'altro.

Knack è stato originariamente sviluppato da Japan Studio di Sony, una società che è stata rimossa dall'elenco degli studi di Sony sul suo sito Web nell'estate 2021. Japan Studio è stato inserito nel 2021 all'interno di Team Asobi, studio dietro i giochi AstroBot.

Sony annuncerà qualcosa questa settimana? Non ci resta che attendere e vedere.

