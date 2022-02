Knockout City diventerà totalmente free to play ed EA non sarà più publisher

Colpo di scena per Knockout City, che si prepara a sbarcare nel campo dei free to play. Ok, forse non è un colpo di scena a tutti gli effetti ma lo è l'abbandono di Electronic Arts come publisher, trasformando il titolo in un indie in cui a occuparsi di tutto, sarà direttamente Velan Studios. Per l'occasione il team ha pubblicato una lettera in cui spiegano il tutto:

"[...] Finita la Stagione 5 lanceremo il secondo anno di Knockout City, con una notizia bomba che cambierà tutte le carte in tavola: Knockout City diventerà free to play a partire da questa primavera con la Stagione 6! Non stiamo più nella pelle di portare il nostro gioco a milioni di nuovi giocatori in tutto il mondo, rimuovendo del tutto il cartellino del prezzo."

"Detto questo, vogliamo prenderci un momento per ringraziare i fan della prima ora per aver acquistato Knockout City e per averci supportato fin dall'inizio. La vostra dedizione e fedeltà ci sprona ogni giorno a creare questo mondo: senza di voi non avremmo potuto arrivare fin qui. La nostra priorità assoluta resterà sempre la nostra community, e abbiamo appositamente creato uno speciale bundle Fedeltà per coloro che hanno acquistato il gioco prima del lancio della Stagione 6: il bundle includerà oggetti cosmetici leggendari esclusivi, potenziamenti XP e 2000 Olocash."

"L'altro grande cambiamento che avverrà nel corso delle prime stagioni del secondo anno è che noi, i Velan Studios, pubblicheremo autonomamente Knockout City! Dal giorno in cui abbiamo fondato il nostro studio, abbiamo lavorato sodo per offrire esperienze di gioco rivoluzionarie a voi, la nostra strepitosa community. Non avremmo potuto presentare Knockout City al mondo senza l'incredibile supporto di EA Originals, ma ora che passeremo al free to play il naturale passo successivo è assumerci le responsabilità di pubblicazione e lavorare ancora più a stretto contatto con la nostra community. Abbiamo dei progetti entusiasmanti per Knockout City e l'auto-pubblicazione ci permetterà di realizzare appieno la nostra visione per il futuro a lungo termine di questo gioco. Abbiamo moltissimo in serbo per voi, perché questo è solo l'inizio."

"Cosa significa, nella sostanza? Diverse cose: per cominciare, abbiamo un bel po' di lavoro da fare dietro le quinte per prepararci al free to play, e il team al completo è all'opera. Di conseguenza, la Stagione 5 avrà qualche contenuto in meno rispetto ad alcune delle Stagioni precedenti: non ci sarà un nuovo Pass Rissa, avremo meno bundle e nuovi oggetti cosmetici, e non ci saranno né mappe né palle nuove. Tuttavia questo calo nei contenuti sarà solo temporaneo, e la Stagione 6 vedrà un nuovo Pass Rissa, oggetti cosmetici in abbondanza e tantissime nuove funzionalità, con altre mappe e palle nuove in arrivo nelle Stagioni successive. Per il momento, avrete ancora bisogno di un account EA per giocare e i vostri dati saranno elaborati in linea con la Politica sulla privacy e sui cookie di EA."

Fonte: ea.com