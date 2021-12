Koei Tecmo rivelerà nel 2022 alcuni giochi che mostreranno la 'piena potenza' dell'azienda

Koei Tecmo ha avuto un 2021 piuttosto attivo, con diverse nuove uscite, ma sembra che anche il 2022 abbia un potenziale interessante.

Il sito web giapponese 4Gamer ha pubblicato un ampio articolo in cui gli sviluppatori locali hanno condiviso i loro piani per il 2022 e che include notizie sullo sviluppatore con sede a Yokohama.

Otteniamo notizie da Yosuke Hayashi, che forse ricorderete per il suo lavoro sulla serie Dead or Alive, e che attualmente lavora come direttore generale della divisione entertainment.

Hayashi afferma che nel 2022 Koei Tecmo rivelerà giochi che sono in sviluppo da diversi anni e che apriranno la strada al futuro dell'azienda. Secondo Hayashi-san, questi titoli mostreranno la "piena potenza dell'attuale Koei Tecmo".

Il presidente e CEO Hisashi Koinuma ha fatto eco a tali dichiarazioni, dicendo che il 2022 segnerà l'uscita di diversi giochi sviluppati dalla società.

Il brand director di Team Ninja Fumihiko Yasuda ha detto ai fan di guardare avanti ai titoli futuri, incluso il gioco d'azione ambientato nell'era dei Tre Regni e un altro che sta dirigendo personalmente, che sta finalmente prendendo forma dopo anni di pianificazione.

Ultimo, ma non meno importante, il produttore Yosuke Kikuchi, noto per la serie Fatal Frame, ha affermato che nel 2022 il suo team si impegnerà nello sviluppo di qualcosa che non ha mai fatto prima. Tuttavia, sembra che ci vorrà molto tempo prima che il progetto possa essere annunciato.

Fonte: Twinfinite.