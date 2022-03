Kotaku e Gizmodo Media Group in sciopero! È scontro con G/O Media

Gizmodo Media Group Union ha deciso per uno sciopero, con il personale di Kotaku, Gizmodo, Jalopnik, Jezebel, Lifehacker e The Root che ha interrotto tutti i lavori e ha chiesto agli utenti di non visitare i loro siti per tutta la durata dello sciopero.

Il contratto esistente del gruppo con G/O Media è scaduto e il sindacato ha individuato una serie di questioni su cui non è stato possibile raggiungere un accordo con l'azienda per un nuovo contratto.

"Dal 31 gennaio, Gizmodo Media Group Union (GMG Union) e il consulente esterno di G/O Media si sono incontrati cinque volte", ha affermato GMG Union. "Ad ogni sessione, l'avvocato esterno della società si è tirato indietro, rifiutandosi di fornire controproposte scritte alle proposte in buona fede del sindacato. Come si può contrattare un contratto quando le persone dall'altra parte del tavolo non dicono nemmeno chiaramente cosa stanno sostenendo?"

Il sindacato ha affermato che G/O Media si è rifiutata di aggiungere al contratto la flessibilità del lavoro da casa.

Il sindacato ha anche criticato l'azienda in quanto non disposta a impegnarsi nella creazione di posti di lavoro più sicuri per i dipendenti trans, congedi parentali sufficienti o iniziative di assunzione per la diversità, nonché stipendi "lowballing".

"Lo staff di Kotaku è molto diversificato, non binario e genderqueer", ha detto su Twitter Patricia Hernandez, caporedattore di Kotaku. "Sono con loro e tutti gli altri in G/O Media che lottano per condizioni di lavoro migliori per realizzare i contenuti che amate".

Il sindacato ha affermato che il 93% dei suoi membri ha partecipato a un voto di autorizzazione allo sciopero e il 100% di coloro che hanno votato era a favore dell'azione. Ha anche istituito un fondo per lo sciopero per sostenere i suoi lavoratori.

G/O Media non ha ancora commentato la situazione.

Fonte: Gamesindustry.biz.