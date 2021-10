Subnautica 'incontra' PUBG: Krafton acquisisce Unknown Worlds e il team lavora a un gioco innovativo

Anche Krafton si dà alle acquisizioni, seguendo la moda dei colossi come Microsoft e Sony. La società dietro al famoso battle royale Player Unknown Battlegrounds, ha infatti acquisito Unknown Worlds, software house alla ribalta grazie a Subnautica e al suo seguito, Subnautica: Below Zero.

Unknown Worlds diventa il sesto studio di Krafton, unendosi a PUBG Studios, Striking Distance Studios, Bluehole Studio, RisingWings e Dreamotion.

Iniziando il suo percorso creando una mod per Half-Life, Natural Selection ma il vero successo è arrivato appunto con Subnautica. Il team verrà trattato come un team indipendente anche se le future IP create saranno ovviamente di proprietà Krafton. Unknown Worlds sta attivamente lavorando a un nuovo titolo, "capace di ridefinire il genere" e che arriverà in early access nel corso del 2022.

"È stato subito evidente quanto Unknown Worlds e Krafton siano allineati nel modo in cui pensiamo ai giochi e allo sviluppo dei giochi", ha affermato Charlie Cleveland, CEO di Unknown Worlds. "Subnautica e PUBG hanno entrambi iniziato con umiltà e si sono evoluti con successo attraverso l'iterazione e il feedback costanti. Vogliamo portare nuovi giochi sulla scena mondiale e con Krafton, siamo un grande passo avanti. Non vediamo davvero l'ora del nostro futuro insieme".

Fonte: Eurogamer.net