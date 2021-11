La Terra di Mezzo 3 si farà? Monolith Productions ai The Game Awards con un gioco completamente nuovo

A quanto pare, i fan in attesa di La Terra di Mezzo 3 dovranno attendere ancora, poiché Monolith Productions dovrebbe presentare un gioco completamente nuovo ai The Game Awards di quest'anno.

La notizia arriva dal leaker James Sigfield, che su Twitter afferma che lo studio starebbe attualmente lavorando a una nuova IP con elementi sci-fi.

"È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa di Monolith Productions", scrive il leaker. "Tra tutti gli studi WB che hanno la possibilità di fare un colpo ai The Game Awards con un'emozionante rivelazione, sono loro".

"L'unica domanda è, cosa pensate che potrebbe essere?"

In un tweet successivo Sigfield afferma: "abbiamo la conferma che NON sarà La Terra di Mezzo 3 (mi dispiace), e sappiamo dagli annunci di lavoro che si tratterà di una nuova IP con elementi sci-fi..."

It?s been a long time since we?ve seen anything from Monolith Productions. Out of all the WB studios that have a chance to make a splash at the Game Awards with an exciting reveal, it?s them.



Only question is, what do you think it could be? ??? pic.twitter.com/QxuPUulTBD — James Sigfield (@Jsig212James) November 5, 2021

Insomma, sembra proprio che dopo La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra i fan dovranno attendere ancora per un nuovo capitolo della serie.

Fonte: Twitter.