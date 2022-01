League of Legends ha un campione nuovo di zecca. Ecco Zeri

All'improvviso, un nuovo campione. È questo quello che Riot ci ha proposto, aggiornando semplicemente la pagina dell'homepage di League of Legends con Zeri, la nuova tiratrice scelta di Zaun. Non si sa ancora granché, come le sue particolari doti o abilità, ma abbiamo una descrizione più o meno dettagliata:

"Zeri, una giovane donna testarda e vivace della classe operaia di Zaun, incanala la sua magia elettrica per caricare sé stessa e la sua pistola su misura. Il suo potere volatile rispecchia le sue emozioni, le sue scintille riflettono il suo approccio fulmineo alla vita. Profondamente compassionevole verso gli altri, Zeri porta l'amore della sua famiglia e della sua casa in ogni combattimento. Anche se il suo desiderio di aiutare a volte può ritorcersi contro, Zeri crede che una verità sia certa: difendi la tua comunità e lei starà con te."

Vista la descrizione e soprattutto l'unica correlazione con il campione Ekko, potrebbe essere anche un indizio sulla sua possibile partecipazione nella seconda stagione di Arcane, la straordinaria serie Netflix. Per la presentazione ufficiale comunque, bisognerà attendere qualche giorno, per un rilascio in game almeno un paio di settimane dopo.

